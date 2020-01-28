https://static.news.ru/photo/ba3c649a-41d2-11ea-9fa1-fa163e074e61_660.jpg Фото: 65.mchs.gov.ru

536 рыбаков-любителей были спасены с оторвавшейся льдины на юге Сахалина. Инцидент произошёл во вторник.

Спасатели доставили рыбаков-любителей на берег в 23:20 по местному времени. Никто из них не нуждался в медицинской помощи. В спасательной операции были задействованы 15 человек, три лодки и судно на воздушной подушке.

Как писал NEWS.ru, в заливе Мордвинова на юге Сахалина 26 января завершилась эвакуация рыбаков, которые оказались на льдине. Ширина трещины между сушей и льдиной составляла почти 10 метров. На ней находились почти 600 человек, помощь спасателей потребовалась 217 людям, остальные самостоятельно выбрались на берег.

Ранее в Охотском море загорелось судно Enigma Astralis с командой из 47 человек. Корабль находился в 130 километрах от Магадана. Он принадлежит Дальневосточной промысловой компании с 2017 года.