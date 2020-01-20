Возгорание произошло на борту Enigma Astralis, на котором находятся 47 человек.
На место происшествия прибыли спасатели, которые занимаются поиском очага пожара. С горящего судна рыбаков пересаживают на другой корабль. По предварительным данным, никто не пострадал, погодные условия не мешают эвакуации,
Enigma Astralis находится в 130 километрах от Магадана. Этот траулер Дальневосточная промысловая компания приобрела в 2017 году, ранее он носил название Adalsteinn Jonsson,
Как писал NEWS.ru ранее, в сухом доке Архангельска 20 января произошёл пожар на судне «Выборг». Площадь горения составила 100 кв. метров, информации о пострадавших нет.
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