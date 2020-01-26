https://static.news.ru/photo/1b70a44c-4020-11ea-849e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Главное управление МЧС России по Сахалинской обл/vk.com

В заливе Мордвинова на юге Сахалина завершилась эвакуация рыбаков, оказавшихся на оторвавшейся льдине. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По её данным, инцидент произошёл в районе мыса Свободный. Из-за отлива и отжимного ветра произошёл откол льдины, на которой находились около 600 человек, передаёт ТАСС .

В 18:30 местного времени (10:30 мск) всех рыбаков, кому требовалась эвакуация, спасатели доставили на берег, — говорится в сообщении.

Ширина трещины между сушей и льдиной составила около 10 метров. Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали 217 человек. Остальным удалось успеть самостоятельно выбраться на берег.

Ранее NEWS.ru писал, что возгорание произошло на борту Enigma Astralis в Охотском море, на котором находились 47 человек.