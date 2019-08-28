https://static.news.ru/photo/b6cea64c-c9a0-11e9-a64a-fa163e074e61_660.jpg Фото: 54.mchs.gov.ru

Силовики задержали трёх представителей подрядной организации по делу об обрушении стены здания в Новосибирске, сообщили в пресс-службе СК РФ.

По уголовному делу об обрушении стены задержаны трое представителей подрядной организации — исполнительный директор ОАО «Сибэнергомонтаж» Алексей Бочаров, главный инженер Кемеровского СМУ АО «Сибэнергомонтаж» Александр Петров и начальник Кемеровского СМУ АО «Сибэнергомонтаж» Михаил Павлов, — рассказали в ведомстве.

Информация об обрушении стены реконструируемого двухэтажного здания по адресу: Ударная, 1/1а в МЧС – поступила в 12:20 по местному времени (8:20 мск). В ведомстве сообщают о трёх погибших. Всего под завалами находилось четыре человека. Глава ГУ МЧС Новосибирской области Виктор Орлов заявил, что спасательные работы планируется закончить в течение шести часов.

Ранее cледком возбудил уголовное дело по факту случившегося по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ), писал News.ru.