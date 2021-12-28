Сотрудницу полиции осудили за пощёчину ребёнку и отменили приговор

Сотрудницу полиции приговорили к трём годам лишения свободы за пощёчину ребёнку, однако в связи с истечением срока давности правонарушения приговор был отменён Дзержинским районным судом в городе Оренбурге, о чём сообщается на официальном сайте суда. Женщина ударила ребёнка в 2005 году.

Дзержинский районный суд Оренбурга приговорил сотрудницу полиции к трём годам лишения свободы за пощечину ребёнку, но наказание отменено в связи с истечением сроков давности, — отметили в суде.

Ранее районный суд Улан-Удэ назначил компенсацию в размере миллиона рублей матери 17-летнего Никиты Кобелева, которого в 2016 году полицейские избили до смерти.

В 2016 году Кобелев и его друг были задержаны по подозрению в краже велосипедов. В отделе полиции их стали избивать, требуя дать признательные показания. На Никиту надели противогаз, перекрыв воздух. Он захлебнулся в рвотных массах.

Изначально женщина просила, чтобы ей выплатили 150 млн рублей и извинились перед ней. Привлечённые к делу эксперты указали, что сумму компенсации следует снизить до 16 млн рублей.