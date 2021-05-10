Состояние шестерых пострадавших в перестрелке казанских школьников тяжёлое

https://static.news.ru/photo/71a26f3e-b23f-11eb-b0f7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шестеро детей, которые пострадали во время стрельбы в казанской гимназии, находятся в крайне тяжёлом состоянии. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы Татарстана.

Там уточнили, что всех раненых сейчас оперируют.

По данным пресс-службы, в общей сложности в Детскую республиканскую клиническую больницу Татарстана, поступили 18 детей. Все остальные — с ранами, переломами и ушибами, им оказывают помощь медики.

Нападение на гимназию № 175 в Казани произошло утром 11 мая. По данным руководителя пресс-службы главы региона Лилии Галимовой, погибли восемь человек, в том числе учительница. По словам самого Рустама Минниханова, среди жертв — три девочки и четыре мальчика. Ещё 21 человек, среди которых трое взрослых, госпитализированы. Некоторые получили травмы, выпрыгивая во время стрельбы из окон.

12 мая объявлено в республике днём траура.

Ранее стало известно, что раненых школьников из Казани самолётом МЧС перевезут в Москву.