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Состояние шестерых пострадавших в перестрелке казанских школьников тяжёлое

12:49, 11 мая 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шестеро детей, которые пострадали во время стрельбы в казанской гимназии, находятся в крайне тяжёлом состоянии. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы Татарстана.

Там уточнили, что всех раненых сейчас оперируют.

По данным пресс-службы, в общей сложности в Детскую республиканскую клиническую больницу Татарстана, поступили 18 детей. Все остальные — с ранами, переломами и ушибами, им оказывают помощь медики.

Нападение на гимназию № 175 в Казани произошло утром 11 мая. По данным руководителя пресс-службы главы региона Лилии Галимовой, погибли восемь человек, в том числе учительница. По словам самого Рустама Минниханова, среди жертв — три девочки и четыре мальчика. Ещё 21 человек, среди которых трое взрослых, госпитализированы. Некоторые получили травмы, выпрыгивая во время стрельбы из окон.

12 мая объявлено в республике днём траура.

Ранее стало известно, что раненых школьников из Казани самолётом МЧС перевезут в Москву.

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