Состояние шестерых пострадавших в перестрелке казанских школьников тяжёлое

Шестеро детей, которые пострадали во время стрельбы в казанской гимназии, находятся в крайне тяжёлом состоянии. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы Татарстана.
Там уточнили, что всех раненых сейчас оперируют.
По данным пресс-службы, в общей сложности в Детскую республиканскую клиническую больницу Татарстана,
Нападение на гимназию № 175 в Казани произошло утром 11 мая. По данным руководителя пресс-службы главы региона Лилии Галимовой, погибли восемь человек, в том числе учительница. По словам самого Рустама Минниханова, среди жертв — три девочки и четыре мальчика. Ещё 21 человек, среди которых трое взрослых, госпитализированы. Некоторые получили травмы, выпрыгивая во время стрельбы из окон.
12 мая объявлено в республике днём траура.
Ранее стало известно, что раненых школьников из Казани самолётом МЧС перевезут в Москву.