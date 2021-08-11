СМИ: главврач знал о проблемах с кислородом в больнице Владикавказа

Главный врач больницы, где произошла авария на кислородопроводе, в результате чего погибли 11 человек, знал о проблемах с подачей газа. Об этом говорят все его подчинённые и предприниматель, поставлявшая оборудование в Республиканскую больницу скорой помощи, сообщает Пятый канал.

Главный технолог Олег Морозов, ответственный за все коммуникации в больнице подтвердил , что не раз обращался к главврачу с просьбой заменить систему, которая не выдерживает нагрузку. Если раньше в больнице было 16 реанимационных точек с ИВЛ, то в последнее время их стало 90. Однако, главврач вообще не реагировал на неоднократные просьбы технолога.

Сестра Олега Морозова — предприниматель Анна Морозова — согласна, что руководство больницы допустило халатность. Она действительно заключила контракт с больницей на поставку клапанных кислородных баллонов, но утверждает, что её оборудование ни при чём, а авария произошла якобы на другой линии.

Они делали капитальный ремонт в больнице и тогда эту линию прокладывали. Десять лет назад вот это сделали. Дело не в баллонах. Говорят, их на себе таскали врачи, — рассказала предприниматель.

Как выяснили республиканские власти, ёмкости с кислородом поступили в больницу около шести лет назад без документов. К тому же не работала резервная линия подачи кислорода, с помощью которой можно было бы спасти людей.

Подача кислорода непосредственно в реанимациях отсутствовала четыре минуты. В шлюзах у нас находились баллоны с кислородом, которые в течение двух минут были подняты наверх, и все самые тяжёлые были подключены сразу же, — уверяет замглавврача больницы Ляна Гутиева.

Не все погибшие были в крайне тяжёлом состоянии: одна пациентка уже шла на поправку и её собирались перевести в палату.

Также выяснилось, что в марте Ростехнадзор составил протокол на больницу о нарушении требований промышленной безопасности. То есть проблемы с кислородом в учреждении уже возникали. Ведомство неоднократно уведомляло руководство больницы о несоответствии оборудования нормам и о том, что оно не состоит на учёте.

Ранее свищевую щель обнаружили на кислородной трубе в больнице во Владикавказе, где из-за аварии погибли девять пациентов. Кусок трубы приобщён к делу, внешнего воздействия на трубу не было.