Следствие просит арестовать водителя, устроившего стрельбу в центре Москвы

Следствие ходатайствует об аресте водителя Cadillac, который выстрелил в таксиста в центре Москвы, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефёдова, передаёт РИА Новости. Ранее в отношении стрелявшего было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Он задержан.

Фигуранту уголовного дела о стрельбе в центре Москвы предъявлено обвинение. В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Соответствующие постановления следствия поступили в прокуратуру, — сказала Нефёдова.

Она добавила, что дополнительная оценка действий обвиняемого будет дана после определения тяжести причинённого вреда здоровью потерпевшего. По некоторым данным, пострадавший таксист Алманбет Абдрахманов был ранен в руку и госпитализирован.

Стрелявшему 43-летнему Дмитрию Махалову может грозить до восьми лет лишения свободы.

Стрельба произошла днём 3 декабря на Большой Грузинской улице в Москве. Водитель Cadillac после инцидента скрылся с места происшествия. Позднее он рассказал, что причиной произошедшего стал дорожный конфликт. По его словам, в какой-то момент таксист начал отъезжать назад, рискуя задеть чёрный внедорожник. Тогда Махалов вышел из машины, чтобы разобраться в ситуации, однако мирно разрешить её не удалось. Завязался конфликт, переросший в драку. В какой-то момент автомобилист достал пистолет и произвёл несколько выстрелов.