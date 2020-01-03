https://static.news.ru/photo/cc454238-3061-11ea-82eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Капитан самолёта, следовавшего из Баку в Астрахань, принял решение вернуться обратно из-за сильного тумана. Это произошло в понедельник, 6 января. В настоящее время воздушное судно уже село в аэропорту на территории столицы Азербайджана.

Данной информацией с журналистами поделились представители компании Buta Airways.

Отмечается, что капитан воздушного судна рейса J2-9235 принял решение вернуться в Баку из-за тумана, который опустился на Астрахань.

Он совершил благополучную посадку в азербайджанской столице в 09:50 мск, — приводит слова представителей компании РИА Новости.

Экипаж начнёт подготовку к вылету после того, как поступит сообщение об улучшении погодных условий в Астрахани.

Ранее NEWS.ru писал, что в аэропорту Шереметьево во время буксировки у пассажирского лайнера повредили стойку шасси. Из-за инцидента были задержаны вылеты нескольких рейсов.