Следователи назвали главную версию взрыва в Ярославле

https://static.news.ru/photo/cabee242-e453-11ea-8184-fa163e074e61_660.jpg Фото: 76.mchs.gov.ru

Утечка газа рассматривается следствием как основная версия взрыва в жилом доме в Ярославле.

Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ. По её данным, на сегодняшний день рассматриваются несколько версий произошедшего, однако эта — основная, передаёт ТАСС.

В настоящий момент рассматривается несколько версий случившегося, в качестве основной — утечка бытового газа в квартире четвёртого этажа, — заявили в пресс-службе.

В жилом доме Ярославля на улице Батова произошёл взрыв бытового газа. В результате инцидента обрушились перекрытия между третьим и пятым этажами, повреждения получили 12 квартир. Шесть из них уничтожены полностью. На данный момент найдены тела двух женщин и одного ребёнка.

Ранее NEWS.ru писал о том, что семьи людей, которые погибли в результате взрыва на территории Ярославля, получат финансовую помощь в виде одного миллиона рублей.