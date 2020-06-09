Следователь объяснил, почему просит для Ефремова домашний арест

https://static.news.ru/photo/040002d8-aa80-11ea-ba76-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Актёр Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, нарушил подписку о невыезде после аварии, поэтому следствие просит избрать ему домашний арест. Об этом заявил следователь в суде, где ему избирается мера пресечения, передаёт корреспондент NEWS.ru из Таганского суда.

Изначально ему избрали подписку о невыезде, но, как выяснилось, не проживал по адресу регистрации в Плотниковом переулке Москвы. В связи с этим следствие просит отправить его под домашний арест до 9 августа, — пояснил следователь.

В суде представитель прокуратуры заявила что Ефремов может скрыться от следствия или оказать давление на свидетелей, если ему избрать меру пресечения без ограничения свободы.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы на Смоленской площади. Jeep Grand Cherokee, которым управлял актёр, врезался в фургон Lada. Водитель второго автомобиля Сергей Захаров сильно пострадал, его увезли в больницу, но врачи не смогли спасти жизнь мужчины.

Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК, которая предусматривает для виновника ДТП от 5 до 12 лет лишения свободы.

Как писал NEWS.ru, ранее Ефремов ответил утвердительно на вопрос о признании вины в ДТП.