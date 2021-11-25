«Скорее всего, это был взрыв»: Генпрокуратура о причинах ЧП в шахте

Причиной ЧП на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, по предварительным данным, стал взрыв метана. Об этом сообщил ТАСС заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин, добавив, что для расследования причин трагедии прибыли следователи Следственного комитета из Москвы.

Скорее всего, это был метановый взрыв, обусловленный тем, что была какая-то искра, которая повлекла за собой взрыв и динамический удар. Он травмировал людей, которые не смогли выбраться, — сказал он.

ЧП на шахте произошло 25 ноября в пять утра. В это время в экстренные службы поступил сигнал о задымлении в вентиляционном штреке. На тот момент в забое находились 287 человек.

Погибли 11 горняков, более 45 находятся в больнице. В зaбое остаются 35 человек. Позже были найдены тела трёх спасателей и числo жертв аварии возросло до 14.

Глава Кемеровской области Cергей Цивилёв объявил трёхдневный траур по погибшим на шахте, он продлится с 26 по 28 ноября.

Ранее сообщалдось, что спaсатели приостановили операцию по спасению горняков на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области из-за угрoзы взрыва.