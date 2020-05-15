Скандал в генпрокуратуре: чиновник устроил кулачный поединок с полицейскими

Московские полицейские задержали замначальника управления физической защиты Генеральной прокуратуры РФ Игоря Мыльникова за пьяную езду.
Однако во время задержания чиновник начал хамить, оскорблять сотрудников ГУ МВД, угрожать высокими связями в ФСБ и прокуратуре Москвы. Кроме того, Мыльников нанёс несколько ударов по полицейским руками и ремнём. Инцидент был зафиксирован на видеокамеру.
По данным источника Gulagu.net, Мыльников
Видео задержания
Как пишет издание, в настоящее время Мыльников пытается переложить всю ответственность на полицейских и подставить их под уголовное дело за счёт своих связей в ФСБ.
Кроме того, по словам правозащитника и основателя Gulagu.net Владимира Осечкина, друзья прокурора передали взятку в размере 8 млн рублей неназванным сотрудникам управления «М» ФСБ и руководителям ГУСБ МВД, чтобы «замять» дело нетрезвого коллеги и вместо этого открыть уголовное дело против задержавших его полицейских.
Для защиты правоохранителей, Осечкин обратился к начальнику УСБ ГУ МВД по Москве, начальнику УСБ ФСБ России, генеральному прокурору и председателю СКР с просьбой провести проверку по признакам совершения следующих преступлений — дачи взятки, подлога, а также насилия в отношении представителя власти и оскорбления представителя власти.
Ранее конфликт произошёл в Саратовской областной думе во время выступления главы мандатной комиссии Николая Бушуева. Депутат от фракции КПРФ Николай Бондаренко встал и начал снимать его выступление. Однако такое поведение не понравилось коллегам. Так, депутат от «Единой России» Анатолий Ципящук бросил в Бондаренко бутылку с водой и попросил «оператора» удалиться из зала. Началась потасовка, писал NEWS.ru.
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