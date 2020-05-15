Скандал в генпрокуратуре: чиновник устроил кулачный поединок с полицейскими

https://static.news.ru/photo/7212d884-bad6-11ea-8524-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московские полицейские задержали замначальника управления физической защиты Генеральной прокуратуры РФ Игоря Мыльникова за пьяную езду.

Однако во время задержания чиновник начал хамить, оскорблять сотрудников ГУ МВД, угрожать высокими связями в ФСБ и прокуратуре Москвы. Кроме того, Мыльников нанёс несколько ударов по полицейским руками и ремнём. Инцидент был зафиксирован на видеокамеру.

По данным источника Gulagu.net, Мыльников пользуется поддержкой семьи Юрия Чайки, вместе с его сыном входит в мотоклуб и число любителей быстрой езды на мотоциклах Harley Davidson.

Видео задержания опубликовано на официальном Youtube-канале издания. На кадрах видно, как мужчина предлагает полицейскому, к которому он фамильярно обращается «Антошка», пробить его фамилию в интернете: «Ты меня знаешь? Ну пробей. Мыльников. Загугли».

Как пишет издание, в настоящее время Мыльников пытается переложить всю ответственность на полицейских и подставить их под уголовное дело за счёт своих связей в ФСБ.

Кроме того, по словам правозащитника и основателя Gulagu.net Владимира Осечкина, друзья прокурора передали взятку в размере 8 млн рублей неназванным сотрудникам управления «М» ФСБ и руководителям ГУСБ МВД, чтобы «замять» дело нетрезвого коллеги и вместо этого открыть уголовное дело против задержавших его полицейских.

Для защиты правоохранителей, Осечкин обратился к начальнику УСБ ГУ МВД по Москве, начальнику УСБ ФСБ России, генеральному прокурору и председателю СКР с просьбой провести проверку по признакам совершения следующих преступлений — дачи взятки, подлога, а также насилия в отношении представителя власти и оскорбления представителя власти.

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