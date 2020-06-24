В Саратовской облдуме депутаты подрались из-за этического вопроса

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На заседании Саратовской областной думы произошёл инцидент. Депутаты подрались из-за вопроса о нарушении этики.

Потасовка началась во время выступления главы мандатной комиссии Николая Бушуева. Депутат от партии КПРФ Николай Бондаренко начал снимать речь на телефон. Однако коллегам это не понравилось и они попросили его вернуться на место. Ицидент перерос в обливание друг друга водой и потасовку, пишет РБК.

Мы долго работали. У депутатов сдали нервы. Каждый депутат имеет право заявить о своей позиции и горячо ее отстаивать. При доведении своей позиции друг до друга, видимо, отдельные депутаты не справились с эмоциональной нагрузкой и с соблюдением этики, — заявил спикер облдумы Александр Романов.

Поведение депутатов оценит мандатная комиссия. Однако максимальное наказание, которое возможно для парламентариев — это лишение слова на следующем заседании.

Как ранее информировал NEWS.ru, депутаты Верховной рады устроили драку во время рассмотрения законопроекта об открытии рынка сельхозземли с октября 2020 года.