СК возбудил уголовное дело после ликвидации боевика в Дагестане

https://static.news.ru/photo/1edd7faa-827e-11eb-8d1c-96000091f725_660.jpg Фото: nac.gov.ru

Следственные органы Дагестана возбудили уголовное дело после ликвидации боевика в ходе контртеррористической операции в Махачкале.

Дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 222 (незаконный оборот оружия), частью 1 статьи 222.1 (незаконный оборот взрывных устройств) и статьёй 317 (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов) УК РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на СУ СК по Дагестану.

Режим контртеррористической операции был введён в Советском районе Махачкалы утром 11 марта, писал NEWS.ru. Спецслужбы получили информацию о том, что сторонник международной преступной организации готовит нападение на силовиков. Его обнаружили в частном доме и предложили сдаться. В ответ бандит открыл огонь.

После его нейтрализации на месте перестрелки были обнаружены автомат, большое количество патронов к нему и «пояс смертника», готовый к применению. По данным оперштаба НАК в Дагестане, ликвидированный боевик ранее был судим за преступления террористической направленности.