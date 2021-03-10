Режим контртеррористической операции ввели в Махачкале

https://static.news.ru/photo/df665a64-8240-11eb-8100-96000091f725_660.jpg Фото: nac.gov.ru

Режим контртеррористической операции (КТО) ввели утром 11 марта в Советском районе Махачкалы (Дагестан). По предварительным данным, неизвестные оказали вооружённое сопротивление силовикам во время проверки данных о подготовке терактов, рассказали журналистам в оперштабе республики.

11 марта в 10:15 начальником управления ФСБ России по Республике Дагестан принято решение о введении правового режима КТО в административных границах Советского района Махачкалы, — цитирует ТАСС собеседника.

Накануне глава ФСБ и Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников заявил о ликвидации 71 ячейки радикалов в 2020-м. Он отметил, что действующая система позволяет заблаговременно раскрывать и пресекать действия боевиков. Проводится их розыск, обеспечивается неотвратимость наказания всех преступников, включая тех, кто возвращается из горячих точек, вербовщиков и людей, обеспечивающих переброску бандитов и финансирование их деятельности.

Глава ФСБ добавил, что одним из приоритетов является ликвидация «спящих» филиалов экстремистских организаций, а также противодействие боевикам-одиночкам. Ранее NEWS.ru писал, что президент РФ Владимир Путин предупредил о попытках террористических группировок восстановить активность в России. Он отметил, что боевики постоянно меняют тактику, поэтому силовики должны уметь прогнозировать ситуацию.