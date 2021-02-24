Президент России рассказал об активизации террористов в стране

https://static.news.ru/photo/6621087e-7698-11eb-94f9-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин, выступая на коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ), заявил, что террористические сети пытаются восстановить активность в России.

Глава государства отметил, что главари банд террористов постоянно меняют тактику действий. Путин подчеркнул, что силовые ведомства должны уметь прогнозировать ситуацию в этой сфере. Президент попросил ФСБ уделить особое внимание выявлению связей террористических группировок с иностранными спецслужбами, передаёт РИА Новости.

Путин также сообщил, что за 2020 год силовики предотвратили 72 связанных с терроризмом преступления, что на четверть больше, чем в 2019 году. По словам президента, статистика может объясняться тем, что подобные деяния стали чаще выявлять на стадии подготовки.

Ранее Путин подписал закон, кратно увеличивающий размер штрафов за неподчинение требованиям силовиков, в том числе во время митингов, а также за нарушение правил финансирования публичных мероприятий, писал NEWS.ru. Взыскания за повторное неповиновение законным распоряжениям или воспрепятствование выполнению служебных обязанностей полицейских, сотрудников Росгвардии, ФСБ, Минобороны и ФСИН на демонстрациях, митингах и других собраниях составят от 10 до 20 тысяч рублей. Также предусматривается арест до 30 суток или обязательные работы на срок до 200 часов. Ранее размер таких штрафов составлял 5 тысяч рублей для граждан.