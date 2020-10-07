СК возбудил уголовное дело по факту загрязнения воды на Камчатке

https://static.news.ru/photo/71591086-0886-11eb-b05a-fa163e074e61_660.jpgФото: Василий Яблоков/Greenpeace
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту загрязнения воды на Камчатке.
Как сообщили в ведомстве, дело возбуждено по двум статьям УК РФ — «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов» и «Загрязнение морской среды».
Следствием было установлено, что в период с 1 сентября по 3 октября 2020 года на территории акватории Авачинского залива в районе Халактырского пляжа, бухтах Бабья, Большая Лагерная и Малая Лагерная вследствие загрязнения морской среды отмечено изменение цвета воды в океане, появление мёртвых донных иглокожих и морских животных. Также было зафиксировано ухудшение самочувствия двух сёрфингистов, которые получили химические ожоги роговицы глаз.
В рамках расследования причин произошедшего следователи проверяют все возможные источники загрязнения акватории Камчатки, в том числе полигоны.
Ранее сообщалось, что следователи начали проверку после массовой гибели морских животных на Камчатке, где в настоящее время отмечается масштабное загрязнение акватории. Первыми об изменении цвета воды у Халактырского пляжа рассказали сёрферы, в соцсетях распространились фото и видео пляжа, который усеян мёртвыми морскими звёздами, ежами и осьминогами. Специалисты позже выяснили, что в воде превышено содержание нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов — в 2,5.
NEWS.ru писал, что накануне сотрудники независимой лаборатории взяли пробы грунта с Радыгинского и Козельского полигонов химических отходов — именно они могли стать причиной загрязнения вод на Камчатке.