СК возбудил уголовное дело по факту загрязнения воды на Камчатке

Как сообщили в ведомстве, дело возбуждено по двум статьям УК РФ — «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов» и «Загрязнение морской среды».

Следствием было установлено, что в период с 1 сентября по 3 октября 2020 года на территории акватории Авачинского залива в районе Халактырского пляжа, бухтах Бабья, Большая Лагерная и Малая Лагерная вследствие загрязнения морской среды отмечено изменение цвета воды в океане, появление мёртвых донных иглокожих и морских животных. Также было зафиксировано ухудшение самочувствия двух сёрфингистов, которые получили химические ожоги роговицы глаз.

В рамках расследования причин произошедшего следователи проверяют все возможные источники загрязнения акватории Камчатки, в том числе полигоны.