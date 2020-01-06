https://static.news.ru/photo/3fb9f4da-311f-11ea-ae37-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели детей при пожаре в жилом доме в Борисоглебском районе Ярославской области.

Дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», сообщает пресс-служба СУ СКР по региону со ссылкой на главу ведомства Кристину Гузовскую.

Сигнал о возгорании в деревянном частном доме поступил пожарным вскоре после полуночи 7 января. На тушение пожара у спасателей ушло менее часа. Двое находившихся в доме взрослых — мужчина 42 лет и женщина 38 лет — доставлены в больницу. Трое детей, которым было 5, 8 и 11 лет, погибли в огне.

Как ранее писал NEWS.ru, по мнению следователей, причиной пожара в частном доме в Борисоглебском районе Ярославской области, при котором погибли трое детей, могла стать неисправность электропроводки.