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10 июля 2025 в 11:30

Крупный пожар охватил крышу пятиэтажки в Подмосковье

В подмосковном Пушкино загорелась крыша пятиэтажного здания

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Крупный пожар охватил крышу пятиэтажного здания в подмосковном Пушкино, сообщил Telegram-канал Mash. Предварительно, возгорание началось во время ремонтных работ.

О пострадавших при пожаре не сообщается. На кадрах, опубликованных каналом, видно, что по городу распространяется густой черный дым.

Ранее спасатели МЧС ликвидировали крупный пожар на складе в Ростове-на-Дону. В ходе тушения два вертолета Ми-8 сбросили на место возгорания 80 тонн воды. Огонь быстро распространялся из-за высокой пожарной нагрузки внутри помещений. К тушению было привлечено более 130 человек, задействовано 44 единицы техники.

До этого мощный пожар охватил один из складов в Екатеринбурге. Полыхало здание на улице Монтажников. Общая площадь возгорания составила 2,5 тысячи квадратных метров. Пожар тушили 36 сотрудников экстренных служб.

В конце июня на петербургском лакокрасочном заводе в Калининском районе произошло возгорание. Пожар начался на территории производственно-складского здания. Общая площадь возгорания составила 15 квадратных метров.

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