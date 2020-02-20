https://static.news.ru/photo/4f266320-53a4-11ea-95df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Следственном комитете считают, что переболевшего ОРВИ гражданина Китая в Курской области могли убить его соотечественники. Основная версия случившегося — конфликт на бытовой почве.

Мужчина прибыл из КНР в Железногорск в составе группы из 43 человек 25 декабря 2019 года для работы на предприятии по пошиву обуви. 13 февраля его госпитализировали с подозрением на ОРВИ. Через четыре дня иностранца выписали. А 19 февраля его нашли мёртвым.

По данным следствия, после выписки из больницы мужчина вернулся в свою комнату общежития, в которой он жил один. Общежитие расположено на закрытой территории предприятия, в нём проживали ещё не менее 40 граждан Китая.

Тело мужчины было обнаружено с проникающим ранением шеи. На теле погибшего обнаружены ножницы, — сообщили следователи, отметив, что среди основных версий рассматривается «преступление на бытовой почве», совершённое «земляками погибшего».

Как писал NEWS.ru, около 50 жителей села Пронькино в Еврейской автономной области устроили митинг против создания карантинной зоны для обследования иностранцев с подозрением на коронавирус. Областные власти выбрали расположенный в Пронькино лагерь в качестве места, где будут изолировать потенциально заражённых людей. Но селяне возмутились, что правительство поставило их перед фактом, и усомнились в способности властей оградить Пронькино от коронавируса.