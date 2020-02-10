https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Около 50 жителей села Пронькино в Еврейской автономной области устроили митинг против создания карантинной зоны для обследования иностранцев с подозрением на коронавирус.

Областные власти выбрали расположенный в Пронькино лагерь в качестве места, где будут изолировать потенциально людей. Но селяне возмутились, что правительство поставило их перед фактом, и усомнились в способности властей оградить Пронькино от коронавируса.

Не дай бог, в Пронькино заселятся китайцы. Вы даёте гарантию, что они и те, кто будет их обслуживать, с территории профилактория не выйдут? Врач, медсестра и уборщица не будут ездить домой? Не верим! — цитирует участницу митинга «Комсомольская правда в Хабаровске».

Жителей попытался успокоить сельский глава Валентин Брусиловский, но пронькинцы в ответ предложили построить в тайге бараки для инфицированных иностранцев либо создать карантинную зону в одном из отдалённых летних лагерей.

Журналист «Комсомольской правды» отметил рост ксенофобии среди местных жителей.

Как писал NEWS.ru, число жертв коронавируса увеличилось до 908 человек, инфицированы около 40 тысяч. Все летальные случаи, за исключением одного, зафиксированы в Китае. С начала эпидемии более 3,2 тысячи человек выздоровели.