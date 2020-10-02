СК назначил психиатрическую экспертизу убившей себя журналистки

https://static.news.ru/photo/5e54f4be-04d0-11eb-b919-fa163e074e61_660.jpg Ирина Славина Фото: Ирина Славина/facebook.com

Следственное управление Следственного комитета РФ по Нижегородской области проводит проверку по факту самоубийства главного редактора издания «Коза. Пресс» Ирины Славиной (Мурахтаевой).

Чтобы установить психическое состояние женщины, назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза, — сообщили в пресс-службе.

Следователи также опровергли информацию ряда СМИ о том, что смерть женщины связана с проведением у неё обысков.

Она была свидетелем и не являлась ни подозреваемой, ни обвиняемой в рамках расследования уголовного дела, по которому проводились указанные следственные действия, — рассказали представители СУ СКР по Нижегородской области журналистам «Интерфакса».

Как писал NEWS.ru, Славина убила себя 2 октября возле здания ГУ МВД в Нижнем Новгороде. Незадолго до смерти она опубликовала на своей странице в социальной сети пост со следующим текстом: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».