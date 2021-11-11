СК начал проверку истории матери, бросившей детей в чужой машине

Сотрудники Следственного комитета проверяют информацию о женщине, которая оставила двух своих маленьких детей в машине с дальнобойщиком. Инцидент произошёл в подмосковном Орехово-Зуево, передаёт ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольгу Врадий.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения матери детей, а также причин и обстоятельств произошедшего, — сообщила Врадий.

Информация о случившемся появилась в СМИ. Согласно предварительным данным, женщина обратилась к водителю-дальнобойщику с просьбой подвезти её и двух детей в возрасте восьми и трёх лет из Иваново до Орехово-Зуево. В какой-то момент женщина попросила об остановке, после чего покинула машину и не вернулась.

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