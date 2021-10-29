В Московском метрополитене нашли забытого в коляске ребёнка

В вагоне поезда Московского метрополитена на станции «Курская-радиальная» в воскресенье днём была обнаружена стоящая коляска с малышом. На вид ребёнку 1,5-2 года, он одет в серый комбинезон. Пока неизвестно, забыли ли его в метро или подкинули, сообщил «МК».

Где находится мать покинутого мальчика, пока также неясно.

На данный момент полицейскими была установлена личность мужчины, оставившего ребёнка в вагоне электропоезда. Известно, что он вышел один из метро в 14:45, оставив там коляску. Спустя несколько минут малыша обнаружили представители органов правопорядка. Сейчас родственника ребёнка ищут.

Ранее стало известно, что в американском штате Техас трое детей оставались год в одном доме с телом мальчика, который был убит год назад. По некоторым сведениям, это сделал сожитель матери детей, которая на данный момент находится в тюрьме.