https://static.news.ru/photo/da065914-c1d2-11e9-a4e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Пожар произошёл в многоэтажном жилом доме на Союзном проспекте в Москве. Спасти двух женщин, оказавшихся в горящей квартире, удалось сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии.

Силовики находились на маршруте патрулирования, когда увидели, что из окон на четвёртом этаже идёт густой дым. Они поспешили на место и узнали от очевидцев, что в жилище находятся женщины, одна из которых не может самостоятельно передвигаться.

Совместно с прибывшими сотрудниками пожарной службы росгвардейцы эвакуировали погорельцев и передали бригаде медиков, сообщает АГН « Москва ».

Ранее News.ru писал, что сильный пожар произошёл в Центральном районе Новосибирска. Там загорелся ресторан Puppen Haus, на месте работают сотрудники МЧС.