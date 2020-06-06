Происшествия

Силовики проверяют видео с бегом девушки по крыше машины ДПС

15:03, 07 июня 2020

Сотрудники правоохранительных органов Краснодара проводят проверку в связи с появлением видео, на котором девушка бегает по крыше и капоту автомобиля ДПС.

Такой видеоролик появился в Сети. Причиной инцидента стала ссора группы молодых людей с полицейскими, передаёт РИА Новости.

Местное управление МВД планирует дать правовую оценку действиям участников ролика.

Как писал NEWS.ru, ранее очевидцы сняли на видео обнажённую женщину в Таганроге. Она бегала по проезжей части и купалась в луже. Девушка сняла верхнюю одежду прямо на улице. После «купания» она побежала в сторону тротуара и забралась в чужую машину.

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