Силовики проверяют видео с бегом девушки по крыше машины ДПС

10-летнего мальчика, который нашёлся после трёх дней поисков в Пермском крае, доставили в больницу в Перми для обследования и лечения, его состояние стабильное.

Об этом «АиФ-Прикамье» рассказали в краевом Министерстве территориальной безопасности. По словам врачей, состояние мальчика стабильное. Как пояснили в больнице, травм нет, присутствуют ссадины и царапины, есть укусы клещей, обезвоживание. Ребёнку...