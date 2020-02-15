https://static.news.ru/photo/680bfaca-500d-11ea-9a6d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Очевидцы сняли на видео обнажённую женщину на улице в Таганроге. Она бегала по проезжей части и купалась в луже.

Девушка сняла верхнюю одежду прямо на улице, передаёт «Блокнот Ростов». После «купания» она побежала в сторону тротуара и забралась в чужую машину.

Полицейские около 15 минут пытались задержать нарушительницу. В результате её доставили в отделение, однако причину случившегося она назвать не смогла.

Ранее NEWS.ru писал, что телеведущая Ксения Собчак снова оказалась в центре внимания. На этот раз поводом для обсуждения блондинки стали её «обнажённые» фото с Глюкозой. На них они предстают топлес в образах русалок.