Очевидцы сняли на видео обнажённую женщину на улице в Таганроге. Она бегала по проезжей части и купалась в луже.
Девушка сняла верхнюю одежду прямо на улице,
Полицейские около 15 минут пытались задержать нарушительницу. В результате её доставили в отделение, однако причину случившегося она назвать не смогла.
Ранее NEWS.ru писал, что телеведущая Ксения Собчак снова оказалась в центре внимания. На этот раз поводом для обсуждения блондинки стали её «обнажённые» фото с Глюкозой. На них они предстают топлес в образах русалок.
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