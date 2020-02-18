https://static.news.ru/photo/f81a3b10-52a9-11ea-bad8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Оба водителя легковушек Datsun и Lada Granta и четверо их пассажиров скончались в результате ДТП, случившегося в ночь на 19 февраля на федеральной трассе Р-22.

Трагедия произошла в селе Троицкое на пересечении главной и второстепенной дорог. По предварительной информации, допустил столкновение водитель Datsun. Пять человек скончались на месте, спасателям пришлось применять для извлечения их тел из автомобилей специнструменты. За жизнь шестого погибшего безуспешно бились врачи в местной больнице, передаёт ТАСС.

Детей в машинах не было, полиция проводит проверку по факту происшествия.

Как писал NEWS.ru ранее, легковой автомобиль и бензовоз столкнулись на трассе в Волгоградской области поздно вечером 17 февраля на дороге Старая Полтавка — Палласовка.