https://static.news.ru/photo/470e9916-5636-11ea-8826-fa163e074e61_660.jpg Фото: Аварком Бийск "Все ДТП Бийска»/vk.com

Массовое ДТП произошло в Алтайском крае. В аварии столкнулись не менее четырёх автомобилей.

Инцидент произошёл в Красногорском районе на 413-м км федеральной автодороги Р-256 «Чуйский тракт» рядом с селом Суртайка. ГИБДД устанавливает обстоятельства ДТП. Пострадали шесть человек, один из них находится в тяжёлом состоянии, сообщает РЕН ТВ.

NEWS.ru писал, что в Мордовии мужчина упал с фаркопа легкового автомобиля и погиб. Он катался на креплении для прицепа, не удержался и упал на дорогу. Приятель мужчины, который находился за рулём автомобиля, скрылся с места ДТП, однако его быстро задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Ленинградской области произошло массовое ДТП с цементовозом, легковым автомобилем и рейсовым автобусом. По предварительным данным, женщина за рулём Peugeot не уступила дорогу автобусу ПАЗ. От удара маршрутка вылетела на встречную полосу и врезалась в цементовоз.