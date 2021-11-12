Шесть человек погибли в ДТП на трассе «Урал» в Челябинской области

В Челябинской области столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии погибли шесть человек, ещё один получил травмы, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

ДТП произошло на федеральной трассе М-5 «Урал». На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов. Обстоятельства и причины столкновения выясняются. Пострадавший госпитализирован. Его состояние не уточняется.

Ранее сообщалось, что мэр Петрозаводска Владимир Любарский попал под машину. Чиновника сбил автомобиль у городской набережной. После случившегося его госпитализировали в больницу с переломом, где ему должны были провести операцию. По словам мэра, он был в светоотражающем жилете, однако это его не спасло. Любарский также признал в стихах, что сам нарушил правила дорожного движения и «толкнул чужой седан центнеровой тушей», а также отметил, что водитель тоже жив и здоров, и призвал всех участников дорожного движения не нарушать.