Шесть человек погибли в ДТП на трассе «Урал» в Челябинской области

В Челябинской области столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии погибли шесть человек, ещё один получил травмы, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
ДТП
Ранее сообщалось, что мэр Петрозаводска Владимир Любарский попал под машину. Чиновника сбил автомобиль у городской набережной. После случившегося его госпитализировали в больницу с переломом, где ему должны были провести операцию. По словам мэра, он был в светоотражающем жилете, однако это его не спасло. Любарский также признал в стихах, что сам нарушил правила дорожного движения и «толкнул чужой седан центнеровой тушей», а также отметил, что водитель тоже жив и здоров, и призвал всех участников дорожного движения не нарушать.