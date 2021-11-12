Мэр Петрозаводска попал под машину, он в больнице ждёт операцию

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский попал под машину. Несколько часов назад у городской набережной его сбила машина. Об этом он сам сообщил во «ВКонтакте».

Кажется, отделаться ушибами не удалось — заработал перелом. Жду операции. Не переживайте. Я в надёжных руках, — написал он.

Мэр рассказал, что находится в палате наблюдения в больнице скорой помощи. Он даже шутит — выложил забавный стишок о том, что был в светоотражающем жилете, но его это не спасло.

Любарский признал, что сам нарушил правила дорожного движения и «толкнул чужой седан центнеровой тушей», а также отметил, что водитель тоже жив и здоров, и призвал всех участников дорожного движения не нарушать.

В МЧС по Республике Карелия сообщили, что авария произошла в 19:34. Пожарно-спасательное подразделение Петрозаводска привлекалось для ликвидации происшествия на улице Ленина у дома № 1.

Ранее стало известно, что Усман Нурмагомедов, боец Bellator и двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, может быть лишён свободы на срок до семи лет за то, что совершил наезд на машине на полицейского. Нужно дождаться решения следствия и не забывать о презумпции невиновности, сообщил адвокат Дмитрий Аграновский.