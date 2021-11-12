Адвокат рассказал, чем грозит брату Нурмагомедова наезд на полицейского

Усман Нурмагомедов, боец Bellator и двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, может быть лишён свободы на срок до семи лет за то, что совершил наезд на машине на полицейского. Нужно дождаться решения следствия и не забывать о презумпции невиновности, сообщил «Радио 1» адвокат Дмитрий Аграновский.

Я думаю, в данном случае не имеет значения, сбил он сотрудника полиции или просто гражданина. Статья 264 УК РФ в части 2 предусматривает от трёх до семи лет, если ДТП причинило установленный тяжкий вред здоровью человека при оставлении места происшествия. Я думаю, именно поэтому его и задержали, так как это тяжкий состав преступления, — сказал адвокат.

Аграновский заявил, что водитель не всегда может сразу оценить тяжесть происшествия, хотя, конечно, он обязан оставаться на месте ДТП до прибытия сотрудников ГИБДД.

Ранее стало известно, что 11 ноября Усмaн Нурмагомедов вместе с другом Камaлом Идрисовым направлялся в aэропорт Махачкалы, чтобы сесть на самолёт в Москву. Они опаздывали и хотели подъехать прямо ко входу в здание воздушной гавани. Им попытались объяснить, что чaстному транспорту въезд запрещён. Тогда они на автомобиле совершили наезд на сотрудника полиции около KПП.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам преступления «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

Нурмагомедов занимает третье место в рейтинге лёгкого веса американского MMA-промоушена Bellator. На данный момент в его послужном списке значится 14 побед (12 — досрочно), нет ни одного поражения. Последний поединок он провёл на турнире Bellator 269 в Москве, в рамках которого взял верх над Патриком Пиетилой.