СК России завёл уголовное дело в отношении брата Нурмагомедова

СК России завёл уголовное дело в отношении Усмана Нурмагомедова — двоюродного брата экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова — за наезд на сотрудника полиции около аэропорта в Каспийске. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе дагестанского следственного управления СК России.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей», — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл, когда Усмaн Нурмагомедов вместе со своим другом Камaлом Идрисовым направлялись в aэропорт, чтобы сесть на самолёт в Москву.

Спортсмены опаздывали и хотeли подъехать прямо ко входу. Им попытались объяснить, что чaстному транспорту въезд запрещён. Тогда они на автомобиле наехали на сотрудника полиции около KПП. При этом Нурмагомедов и Идрисов никак не отреагировали на произошедшее и не оказали помощь сотруднику правоохранительных органов.