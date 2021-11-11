Брата Хабиба Нурмагомедова задержали за наезд на полицейского

Усман Нурмагомедов, боец MMA-промоушена Bellator и двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, подозревается в наезде на полицейского. Как сообщает Telegram-канал «112», инцидент произошёл в аэропорту Махачкалы, когда спортсмен вместе со своим другом Камилом Идрисовым пытались попасть на самолёт в Москву.

Сегодня Усман Нурмагомедов вместе с другом Камалом Идрисовым вылетали из Махачкалы в Москву. Спортсмены опаздывали и хотели подъехать прямо ко входу. Парням попытались объяснить, что частному транспорту въезд запрещён. Тогда они на «Тойоте» наехали на сотрудника полиции около КПП, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Нурмагомедов и Идрисов никак не отреагировали на произошедшее и не оказали помощь сотруднику правоохранительных органов. Боец Bellator вместе с другом сели в самолёт и отправились в Москву. По прилёте в аэропорту Шереметьево их встретили полицейские.

На данный момент оба находятся в дежурной части аэропорта. Решается вопрос о задержании спортсменов, после они будут доставлены в изолятор временного содержания.

Нурмагомедов занимает третье место в рейтинге лёгкого веса американского MMA-промоушена Bellator. На данный момент в его послужном списке значится 14 побед (12 — досрочно) и ни одного поражения. Последний поединок он провёл на турнире Bellator 269 в Москве, в рамках которого взял верх над Патриком Пиетилой.

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