Экс-чемпион ACA Жамалдаев арестован по делу о наркотиках

Известный боец смешанных единоборств, экс-чемпион ACA и WFCA в полулёгком весе Салман Жамалдаев был арестован по делу о наркотиках. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Кунцевского суда Москвы, срок заключения составит два месяца.

Постановлением Кунцевского районного суда Москвы Жамалдаеву Салману Сейселимовичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц и 30 суток, до 6 января, — заявил собеседник агентства, пожелавший остаться неназванным.

8 ноября Жамалдаев был задержан в аэропорту Внуково. При себе у него обнаружили наркотики. По ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», спортсмену грозит лишение свободы сроком от трёх до десяти лет.

Жамалдаев начал профессиональную карьеру в MMA в 2012 году. С того момента он провёл 22 поединка, в 20 из которых одержал верх (девять — досрочно), а в двух потерпел поражения (одно — досрочно). За свою карьеру он успел выиграть титул WFCA и ACA в полулёгком весе.

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