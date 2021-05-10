Девять человек погибли во время стрельбы в казанской школе

https://static.news.ru/photo/622deda8-b22b-11eb-affb-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Девять человек погибли при стрельбе в школе в Казани, сообщает Telegram-канал «112».

Как выяснилось, среди погибших большинство — дети. Ещё один скончавшийся — учитель.

Нападение на школу в Казани произошло утром 11 мая. Неизвестные пришли в одну из местных школ и открыли стрельбу. Данные о произошедшем противоречивые. Погибли, по разным данным, от семи до девяти человек, в том числе один из преподавателей, охранник и уборщица. Ещё от 10 до 12 человек пострадали, четверо в реанимации. Некоторые получили травмы, выпрыгивая во время стрельбы из окон.

По предварительной информации, стрелков было двое. Один из стрелявших задержан, второй, по разной информации, продолжает удерживать заложников или ликвидирован.

Силовики эвакуировали всех учащихся, кого смогли. Около школы дежурят машины скорой помощи.

Тем временем стали появляться сообщения о стрельбе ещё в одной казанской школе, однако в мэрии столицы Татарстана эту информацию не подтвердили. Там заверили, что во всех учебных заведениях города усилены меры безопасности.