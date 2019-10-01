https://static.news.ru/photo/2389cabe-e436-11e9-acbc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

На территории Читы сотрудниками органов правопорядка была пресечена попытка сбыта крупной партии немаркированной алкогольной продукции. Подозреваемый в попытке незаконной продажи 48-летний мужчина задержан. Об этом 1 октября рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По её словам, полицейские провели ряд обысков. В частности, они осмотрели арендованные злоумышленником складское помещение и гараж.

В результате обысков были изъяты 17 тысяч литров водки без акцизных марок, 1320 литров спиртосодержащей жидкости в пластиковых канистрах, а также документация, имеющая доказательственное значение для уголовного дела, — передаёт слова Волк официальный сайт МВД РФ.

В настоящее время в отношении злоумышленника завели уголовное дело. Также, как выяснили полицейские, мужчина не только торговал алкоголем, но и получал в супермаркетах города Читы просроченные продукты питания — молоко, майонез, печенье, конфеты, соки, чипсы, — а затем изменял дату выпуска товара и срок годности. Эту продукцию он реализовывал покупателям на оптовой базе.

Ранее News.ru писал, что сотрудники полиции обнаружили у жителя подмосковного города Одинцово более 400 г героина. Мужчину задержали по подозрению в сбыте наркотиков.