Сбежавшего из тюменской колонии заключённого задержали в Перми

Заключённого, сбежавшего из тюменской колонии, задержали в Перми, сообщает ТАСС со ссылкой на УФСИН по Тюменской области. 43-летний Александр Новиков был осуждён в 2000 году на 23 года за убийство, вымогательство, кражу и незаконный сбыт огнестрельного оружия.

Задержали сегодня в Перми. Он пока находится в отделении полиции, — сообщил источник.

Новиков сбежал из исправительной колонии № 2 15 сентября. Мужчина отбывал наказание на участке колонии-поселения при ИК-2 УФСИН России по Тюменской области. Новиков должен был находиться на автомойке, но его там не оказалось. В колониях-поселениях осуждённые находятся без охраны, свободно передвигаются по поселению, могут двигаться вне учреждения после получения разрешения администрации, пользуются деньгами, а также могут носить гражданскую одежду.

Ранее из колонии-поселения в Омской области сбежал заключённый, который отбывал наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления. Отсутствие зэка обнаружили 12 сентября в ходе плановой проверки. Заключённый содержался в ИК-6 региона, но в 2019 году ему заменили вид наказания и этапировали в другое учреждение.