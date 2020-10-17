Сбежавшего из коронавирусной больницы россиянина нашли мёртвым

https://static.news.ru/photo/d5cbc6da-1141-11eb-bc7f-fa163e074e61_660.jpg Фото: СУ СК России по Свердловской области

В июле из стационара ЦГБ № 1 на Вагонке в Нижнем Тагиле, перепрофилированной под работу с заражёнными коронавирусом, сбежал 41-летний Дмитрий Камешков. Осенью его тело было найдено в лесу. Об этом 18 октября журналистам сообщил пресс-секретарь Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Он не уточнил, в каком именно лесу нашли больного. По словам Шульги, причина побега Камешкова из больницы неизвестна.

Признаков криминала не обнаружено, был найден в лесу. Проводится проверка, — цитирует Шульгу портал URA.RU.

Если бы Камешков был пойман после побега, он мог бы понести наказание в виде лишения свободы на срок до шести месяцев.

Как ранее писал NEWS.ru, в апреле полиция возбудила уголовное дело в отношении жителя Тольятти, который с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция» трижды сбегал из лечебного учреждения.

Правоохранители уточнили, что речь идёт о безработном, ранее судимом мужчине 1992 года рождения. По информации полиции, после побега он без маски общался с неустановленным кругом лиц и создал опасность массового заражения.