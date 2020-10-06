Санаторий в Крыму мог загореться из-за короткого замыкания

https://static.news.ru/photo/e4a204d6-0867-11eb-a2da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Скриншот с видео Антон Любимов/vk.com

Причиной пожара в санатории Миноброны «Ялта» в Крыму, согласно предварительным данным, могло стать короткое замыкание электропроводки.

В настоящее время пожар локализован на площади1,2 тысячи квадратных метров. Горит обшивка между восьмым этажом здания и кровлей. В борьбе с огнём задействовано более 40 пожарных и 13 единиц техники.

Из здания санатория эвакуированы 370 человек. Пострадавших в результате инцидента нет, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что в Пензе сгорел один из старейших ресторанов — «Засека». Он был построен в 1977 году по проекту художника Маматкадзе. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.