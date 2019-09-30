https://static.news.ru/photo/e9929bd4-e358-11e9-bc24-fa163e074e61_660.jpg Фото: Уральские авиалинии/vk.com

Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии», который выполнял рейс из Краснодара в Иркутск, совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге.

Борт столкнулся с птицей во время взлёта. Об этом рассказали в пресс-службе авиаперевозчика, передаёт ТАСС .

Экипаж после взлёта из аэропорта Краснодара доложил о столкновении с птицей. Для осмотра воздушного судна специалистами авиакомпании и обеспечения безопасного полёта экипаж принял решение совершить вынужденную посадку в базовом аэропорту Кольцово, — пояснили в «Уральских авиалиниях».

Посадка прошла благополучно, а пассажирам предоставили резервный самолёт. Вылет запланирован на 12:55 по местному времени (10:55 мск), рассказали в пресс-службе авиакомпании.

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