https://static.news.ru/photo/60f3bcca-e5bc-11e9-af51-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Самолёт МС-21 3 октября совершил аварийную посадку, которая произошла на территории подмосковного Жуковского.

По обнародованной информации, у воздушного судна не выходила стойка шасси. На борту находились четыре человека.

В Telegram-канале «112» сообщили, что экипаж лайнера выполнял экспериментальный полёт. Предварительной причиной возникновения аварийной ситуации назвали отказ электроники. Никто из находившихся на борту при посадке не пострадал.

Ранее News.ru писал, что при посадке самолёта Boeing 767-300 в аэропорту Барнаула 25 сентября произошло возгорание правой стойки шасси. Лайнер смог успешно приземлиться в воздушной гавани.