https://static.news.ru/photo/ca8ac618-4f36-11ea-bc01-fa163e074e61_660.jpg Халил Арсланов Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Сын замглавы Генштаба ВС РФ Арслан Арсланов обратился в СК с заявлением. Он утверждает, что неизвестные попросили у него 150 млн рублей за помощь в освобождении отца.

На телефон от разных людей мне приходили по СМС и через Telegram сообщения о необходимости перечислить 150 млн рублей некоему Игорю Борисовичу, иначе Халил Арсланов «сгниёт в тюрьме», — цитирует его ТАСС.

Заявления направлены на имя председателя СКР Александра Бастрыкина, директора ФСБ Александра Бортникова и генпрокурора Игоря Краснова.

55-летнему Арсланову вменяют мошенничество с госконтрактами на ремонт военной техники. Изначально речь шла о трёх контрактах с «Воентелекомом» на поставку запчастей и обслуживание техники на 640 млн рублей, сейчас его обвиняют по двум эпизодам хищения: на 6,5 млрд и 191,5 млн рублей. Суд уже арестовал недвижимость и земельные участки Арсланова и его детей в Москве и Подмосковье.

Ранее NEWS.ru писал, что заместитель главы Генштаба ВС России Халил Арсланов арестован на два месяца по делу о хищении. Соответствующее решение вынес суд. Во время заседания Арсланов заявил, что возбуждённое против него дело является сфабрикованным.