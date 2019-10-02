https://static.news.ru/photo/14710b32-e4f4-11e9-bf6f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Дело о сексуальных домогательствах к 15-летней школьнице расследуют в подмосковном Щёлково. Подростка совращал 43-летний руководитель штаба Детско-юношеской спортивной школы «Юнармия».

Неладное заметила директор школы, в которой учится девочка, и заявила в полицию. Стражи порядка провели проверку, и опасения педагога подтвердились. Выяснилось, что мужчина увозил девятиклассницу на своём автомобиле в удалённые от жилых домов места и там совершал действия сексуального характера. Информацию подтвердил источник « Комсомольской правды » в правоохранительных органах.

Ранее следствие предъявило обвинение настоятелю Свято-Троицкой обители милосердия в Оренбургской области Николаю Стремскому по трём статьям УК РФ. Священника обвиняют в изнасиловании несовершеннолетних, развратных действиях и неисполнении обязанностей по воспитанию детей, писал News.ru.