Российский борец с коррупцией попался на получении взятки

https://static.news.ru/photo/e0a88508-5af6-11eb-9873-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Солнечногорске задержали и. о. начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по городу А. Уткина. Его уличили в получении взятки, сообщает источник в правоохранительных органах.

Сумма взятки составила 250 тысяч рублей. За такую весьма солидную сумму Уткин должен был покровительствовать одной из компаний и не привлекать к уголовной ответственности некоторых, по всей видимости, «нужных» заказчику лиц.

Уткин получил через посредника 250 тыс. рублей за непроведение проверки и непривлечение к уголовной ответственности, а также за общее покровительство общества ООО «Сенеж Управления», — передаёт слова источника ТАСС.

В данный момент чиновник задержан. Не уточняется, предъявлено ли ему обвинение. Также источник не уточнил, был ли Уткин задержан с поличным или же узнать о произошедшем удалось уже постфактум.

На текущий день проводится следственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее NEWS.ru писал, что совет Госдумы планирует принять к рассмотрению законопроект, подготовленный правительством РФ, об условиях освобождения чиновников, депутатов, судей и других представителей власти от ответственности за коррупционные нарушения, если они были совершены по независящим от человека обстоятельствам.

Форс-мажорными могут быть признаны чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, «находящиеся вне контроля затронутого ими физического лица, которых нельзя было ожидать или избежать, либо которые нельзя было преодолеть». В пример приводятся стихийные бедствия, пожары, эпидемии, забастовки, военные действия, теракты, запретительные или ограничительные меры, принимаемые госорганами, в том числе иностранными.