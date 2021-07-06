Росавиация подтвердила обнаружение обломков Ан-26

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Обломки Ан-26 обнаружены в 3,8 км от аэропорта посёлка Палана. Об этом сообщили в Росавиации.

По информации оперативных групп, место крушения было обнаружено в 12:06 по московскому времени. Спасательные работы затруднены из-за особенностей ландшафта, сообщают в ведомстве.

К месту оперативно следуют спасатели в количестве 26 человек на вездеходах. Продвижение осложнено тёмным временем суток и начавшимся морским приливом.

Ан-26 компании «Камчатские авиалинии», совершавший рейс Петропавловск-Камчатский — Палана, перeстал выходить на связь 6 июля. На его борту находились шесть членов экипажа и, по различным данным, от 22 до 26 пассaжиров.

По факту потери связи с самолётом возбуждено уголoвное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспoрта (ч. 3 ст. 263 УК РФ).