https://static.news.ru/photo/89d711ee-c98a-11e9-ac70-fa163e074e61_660.jpg Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Власти Владивостока ввели в регионе режим чрезвычайной ситуации из-за непрекращающихся ливней до полной ликвидации последствий разгула стихии. Соответствующее решение приняла комиссия по ЧС. Её возглавляет глава города Олег Гуменюк.

В результате сильных непрекращающихся ливней в последние дни в городе подтоплены дороги, пригородные территории, жилые дома, с косогоров сходят сели, обрушено уже несколько подпорных стен. Вследствие обильных осадков реки переполнены и выходят из берегов, — цитирует слова чиновника официальный сайт администрации Владивостока.

Работа трамваев и троллейбусов во Владивостоке также нарушена из-за дождей. Некоторые маршруты автобусов изменены. Проливные дожди повысили подъём воды, из-за чего на пути общественного транспорта нанесло с дорог и откосов щебень. Власти дальневосточной столицы готовятся к вероятной эвакуации жителей частного сектора.

Ранее News.ru сообщал, что в Японии 847,5 тысячи человек эвакуировали из-за продолжительных ливней. Об этом сообщило главное пожарное управление страны. Соответствующее распоряжение получили жители трёх префектур: Сага, Фукуока и Нагасаки. В зоне бедствия оказались свыше 355 тысяч жилищ в 14 городах.