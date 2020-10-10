Раскрыта причина смерти пострадавшей при взрывах под Рязанью женщины

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Женщина 1968 года рождения, госпитализированная после взрывов на складе боеприпасов в Рязанской области, скончалась от остановки сердца.

Как рассказал «Известиям» осведомлённый источник, пострадавшую доставили в больницу с ушибом головы. Женщина провела в коме несколько дней, в течение которых медики упорно боролись за её жизнь. Однако их усилия успехом не увенчались — пострадавшая умерла в отделении интенсивной терапии.

Ранее стало известно, что более 20 человек были госпитализированы после взрывов на складе боеприпасов в Рязанской области. Из них шестеро получили травмы во время пожара на складе, а ещё 10 человек — в результате последствий пожара.

В стационаре Скопинского межрайонного медицинского центра находятся 11 человек, один из которых — в реанимации. В стационаре Ряжского межрайонного медицинского центра находятся четыре человека, а ещё один был доставлен вертолётом санавиации в травмцентр ОКБ.

Взрывы на территории бывшей воинской части в Скопинском районе Рязанской области начались 7 октября. Предполагается, что их причиной стал пожар — огонь перекинулся на склад боеприпасов с горящей травы. Согласно предварительным данным, на складе хранилось 75 тысяч тонн артиллерийского вооружения. Самый большой калибр осколочно-фугасных боеприпасов составляет 152 миллиметра.

Как передавал NEWS.ru, участвовавшая в ликвидации последствий ЧП группировка войск покинет район, где расположены склады. На месте останутся только пожарные расчёты.