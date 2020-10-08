После взрывов под Рязанью госпитализировано более 20 человек

https://static.news.ru/photo/edf709aa-0952-11eb-a824-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksander Svetlov/via Globallookpress.com

Свыше 20 человек госпитализировано после взрывов на складе боеприпасов в Рязанской области. Из них шестеро получили травмы во время пожара на складе, а ещё 10 человек — в результате последствий пожара.

В стационаре Скопинского межрайонного медицинского центра в настоящее время находится 11 человек, один из которых — в реанимации. Восемь пострадавших поступили в медучреждение прошедшей ночью. Это пациенты, которым требуется неотложная медицинская помощь, в частности гемодиализ, инсулинотерапия, или маломобильные пациенты.

В стационаре Ряжского межрайонного медицинского центра находятся четыре человека, а ещё один доставлен вертолётом санавиации в травмцентр ОКБ, сообщается на сайте Минздрава России. В ведомстве отметили, что по указанию министра Михаила Мурашко ситуация взята на контроль.

Взрывы на территории бывшей воинской части в Скопинском районе Рязанской области начались 7 октября. Предполагается, что их причиной стал пожар — огонь перекинулся на склад боеприпасов с горящей травы.

Согласно предварительным данным, на складе хранилось 75 тысяч тонн артиллерийского вооружения. Самый большой калибр осколочно-фугасных боеприпасов составляет 152 миллиметра.

Ранее NEWS.ru писал, что интенсивность взрывов на складе снизилась втрое — с трёх до одного в минуту. Борьба с огнём продолжается. В ней задействованы 189 военнослужащих, 38 единиц спецтехники, четыре самолёта Ил-76 и три вертолёта Ми-8.